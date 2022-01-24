Двух великолучан задержали за кражу алкоголя

10:23, 24 января 2022, ПАИ

23 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали двух жителей Великих Лук 35 и 23 лет, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка.