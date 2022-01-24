Вакансия экскурсовода открыта в Псковском музее-заповеднике

10:29, 24 января 2022, ПАИ

Вакансия экскурсовода открыта в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Место работы: улица Некрасова, 7. График: вторник – воскресенье. Понедельник – выходной, второй выходной – в соответствии с внутренним графиком. Суббота, воскресенье – рабочие дни.

Опыт работы: владение темой экскурсии – обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля и Троицкого собора, оконченные курсы при музее, знание английского языка будут преимуществом.

Образование: высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).

Обязанности: проведение экскурсии по экспозициям, выставкам и другим музейным объектам в соответствии с нормами и учетом режимов работы. Совершенствование форм и методов проведения экскурсии. Участие в культурно-просветительских мероприятиях музея, в том числе по увеличению посещаемости и узнаваемости объектов музея. Знание туристских ресурсов и объектов показа Псковской области. Дежурство по отделу и музею в соответствии с установленным графиком, в том числе в качестве администратора в музейном информационном центре.



Условия: оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплачиваемый больничный. Полный рабочий день.

Заработная плата: при собеседовании.

Направляя резюме, кандидат тем самым подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псково-Изборский музей-заповедник».



Резюме с указанием вакансии можно присылать на электронный адрес: psk663311@yandex.ru.