Пассажир с ножом напал на таксиста в Пскове

10:29, 24 января 2022, ПАИ

Ночью 22 января пассажир, следовавший на такси из Крестов на Завеличье, в районе улицы Юбилейной выхватил нож и похитил у водителя сумку, после чего скрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарядом отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову задержан 29-летний неработающий пскович. Изъято похищенное, а также нож.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, согласно которой ему грозит лишение свободы сроком на десять лет.