Главный врач Псковской инфекционки объяснила, зачем прививать подростков от COVID-19

10:41, 24 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте объяснила, зачем прививать подростков от коронавируса.

По словам Анастасии Повторейко, новые патогенные штаммы приводят к заболеванию детей и высоким рискам тяжёлых форм у младшей возрастной группы.

«В первую очередь вакцинация показана детям из групп риска», - отметила главный врач, добавив, что прививка исключительно добровольная и проводится с согласия родителей.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей и подростков 12-17 лет поступит в Псковскую область уже сегодня. 960 доз будут распределены по поликлиникам региона. 26 января они будут доступны для желающих.