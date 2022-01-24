Тематический день Marvel vs. DC пройдет в «Лофте» 5 февраля

10:42, 24 января 2022, ПАИ

В следующую субботу, 5 февраля, в креативном пространстве «Лофт» состоится тематический день Marvel vs. DC, сообщил в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» руководитель организации Антон Ковальский.

В рамках мероприятия гостей ожидают тематические квизы, просмотр самых первых фильмов по супергеройским вселенным и лекция. «Если кто-то откликнется и знает, мы ищем специалиста, который прочитает такую практически классическую лекцию на эту тему. Нужен человек, который очень хорошо разбирается в Marvel vs. DC и сможет прочитать лекцию на эту тему и сделать презентацию», – рассказал руководитель клуба.

Для входа в «Лофт» обязательно наличие QR-кода и документа, подтверждающего личность. Несовершеннолетним гражданам также будет необходимо предъявить паспорт.