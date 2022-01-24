Более 100 млн рублей направили на благоустройство дворов и общественных территорий в Пскове

10:57, 24 января 2022, ПАИ

21 января состоялось заседание общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пскове», сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Участники заседания подвели итоги благоустройства дворовых и общественных территорий в 2021 году и рассмотрели план благоустройства таких территорий в 2022 году. Кроме того, они обсудили вопрос о подготовке к проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с 2023 года.

Как рассказали представители управления городского хозяйства администрации Пскова, в прошлом году в городской бюджет поступили субсидии в рамках программы «Формирование современной городской среды» в размере 40 млн рублей. На эти средства были завершены работы по благоустройству парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, выполнены работы по благоустройству сквера на площади Ленина, начаты работы по благоустройству парка имени Гагарина, приведены в порядок пять дворовых территорий.

Кроме того, в 2021 году муниципалитет получил дополнительную субсидию в рамках данной программы на сумму около 69 млн рублей. Эти средства также были израсходованы на благоустройство дворовых и общественных территорий. В частности, за счет этих средств был установлен новый игровой комплекс на улице Звездной, 18 и начаты работы по установке новой детской площадки на Рижском проспекте, 75.