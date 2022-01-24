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Студент-медик ПсковГУ рассказал, как ему удается совмещать учёбу и работу

Шестикурсник Института медицины и экспериментальной биологии Марк Прокофьев определился с профессией давно: уже в 8-10 лет он мечтал стать стоматологом, позже заинтересовался карьерой пластического хирурга. Поэтому по окончании школы сомнений в том, чтобы поступать «на врача», не было. К тому же такое направление обучения как раз появилось в Псковском государственном университете.
 
С будущей специализацией студент пока окончательно не определился, но в одном он уверен точно: врач - это не профессия, а призвание, решимость взять на себя ответственность за жизнь другого. Марк уже получил опыт работы в Псковской областной инфекционной больнице, и эта практика утвердила его уверенность в правильном выборе профессионального пути.

- Марк, кем вы работаете в больнице и что входит в круг ваших обязанностей?

- Я санитар в третьем инфекционном отделении Псковской областной инфекционной клинической больницы. В мои обязанности входит уборка палат, поддержание отделения в чистоте и порядке, помощь медицинским сёстрам и врачам. Кроме того, я ухаживаю за пациентами, если требуется.

- Как удается совмещать обучение в вузе и работу?

- Работать я начал на пятом курсе. Из-за COVID у нас было большое количество занятий в дистанционном формате. График нам составляли таким образом, чтобы мы могли совмещать работу с учебой. Если же всё-таки приходилось работать во время пар, то мы договаривались уже непосредственно с каждым преподавателем отдельно.

- С какими сложностями столкнулись в работе?

- Как таковых сложностей особо нет. Работа рутинная. Сначала было непросто привыкнуть к распорядку и внутреннему устройству в больнице, потому как до этого в подобных лечебно-профилактических учреждениях я был только при прохождении практики.

- Чему вы научились за время практического обучения в вузе?

- На работе я научился взаимодействовать и с пациентами, и с коллективом. В конце четвёртого курса мы проходили месячную практику в кол-центре по вопросам коронавирусной инфекции комитета по здравоохранению Псковской области. Это тоже был очень хороший опыт по общению с незнакомыми мне людьми, оказанию им помощи и поддержки.

- Есть ли у вас наставник? Вообще насколько охотно врачи идут навстречу в консультациях, просьбах, рекомендациях по профессиональным вопросам?

- На отделении моим куратором является старшая медицинская сестра. Мы работаем вместе с ней с самого открытия третьего инфекционного отделения в здании на улице Красноармейской, где раньше находилась старая инфекционная больница.

Мы много общаемся с врачами и практически с каждым находим общий язык. Особенно хорошо, когда с молодыми врачами удаётся быстро найти общий язык. Они общаются с нами на равных, потому что для нас это неоценимый опыт.

- По завершении учебы в вузе вы планируете остаться в Пскове?

- Пока не собираюсь покидать Псков, не считая будущего обучения в ординатуре. Мне нравится этот город. Он хоть и небольшой, но красивый, ухоженный. Тут все рядом, почти в шаговой доступности.

В псковских организациях здравоохранения уже трудоустроены 11 четверокурсников ПсковГУ, которые обучаются специальности «лечебное дело». Они работают не только в Псковской областной инфекционной больнице, но также в Псковской межрайонной больнице, в Управлении фармации и на Псковской станции скорой медицинской помощи. Они не только оказывают помощь среднему медицинскому персоналу, но и осуществляют уход за пациентами, следят за исполнением назначений лечащего врача, что в условиях пандемии особенно ценно.

«Благодаря такому опыту студенты приобретают дополнительные знания, практические навыки и опыт общения с различными категориями пациентов, - отмечает главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. - Кроме того, общение с пациентами разных возрастных групп благоприятно влияет на процесс выздоровления и способствует созданию психологического климата».

В вузе организована регулярная практика для студентов. Будущие медики работают в кол-центрах Псковской межрайонной больницы и Псковской городской поликлиники: ребята помогают вносить данные на портал госуслуг, участвуют в выписке справок о вакцинации и выдаче результатов анализов. В их обязанности также входит измерение АД, термометрия, забор мазков и вакцинация. Практиканты Медицинского информационно-аналитического центра работают с регистрами больных и верификацией сертификатов.

Подготовлено пресс-службой ПсковГУ
 

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