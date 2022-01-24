90 участников собрали соревнования по лыжным гонкам в центре «Юность»

11:52, 24 января 2022, ПАИ

90 участников собрали межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам в биатлонном центре «Юность». Об этом сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

Спортсмены соревновались на дистанциях в полтора, 3, 5 и 10 км. В своих группах победителями стали:

Анна Барсукова (Остров), 1,5 км. Девушки 2010-2011 годов рождения.

Вячеслав Михайлов (Великие Луки), 1,5 км. Юноши 2010-2011 годов рождения.

Анна Волнейко (Невель), 3 км. Девушки 2008-2009 годов рождения.

Глеб Беляев (Струги Красные), 3 км. Юноши 2008-2009 годов рождения.

Антонина Одинцова (Струги Красные), 5 км. Девушки 2002-2003 годов рождения.

Александра Гребейникова (Псков), 5 км. Девушки 2004-2005 годов рождения.

Елизавета Вороненкова (Печорский район), 5 км. Девушки 2006-2007 годов рождения.

Сергей Васильев (Островский район), 10 км. Юноши 2002-2003 годов рождения.

Алексей Горшев (Печорский район), 10 км. Юноши 2004-2005 годов рождения.

Егор Шурыгин (Островский район), 10 км. Юноши 2006-2007 годов рождения.

Алина Епифанова (Струги Красные), 5 км. Женщины 2001 года рождения и старше.

Георгий Копаев (Псков), 10 км. Мужчины 2001 года рождения и старше.