Более 1 млн пассажиров воспользовались акцией «В День рождения лучше поездом»

11:48, 24 января 2022, ПАИ

С марта 2021 года поездки в рамках акции «В День рождения лучше поездом» совершили более 1,1 млн пассажиров-именинников и их сопровождающих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД»).

Акция позволяет совершать поездки, приуроченные ко дню рождения, со скидкой 10%. Скидка предоставляется при оформлении билетов для поездок во всех типах вагонов поездов, отправляющихся за неделю до или после дня рождения пассажира, либо непосредственно в праздничную дату.

Оформить билеты со скидкой и отправиться в поездку можно будет еще в течение месяца - до 28 февраля 2022 года включительно.

Более подробная информация доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».