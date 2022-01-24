У молодого псковича вымогали деньги за нераспространение в социальной сети фотографий

11:55, 24 января 2022, ПАИ

В Пскове возбудили уголовное дело по факту вымогательства, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что 22 декабря 2021 года около 1:00 неизвестный человек в ходе переписки с 18-летним местным жителем требовал у последнего 15 000 рублей за нераспространение в социальной сети фотографий, порочащих честь и достоинство молодого человека.

Санкция части 1 статьи 163 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо без такового.