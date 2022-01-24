Трёх миллионов рублей лишилась жительница Великих Лук после торгов через брокерский сайт

12:05, 24 января 2022, ПАИ

Трёх миллионов рублей лишилась жительница Великих Лук после торгов через брокерский сайт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

45-летней великолучанке позвонил незнакомец, который предложил ей хорошо заработать на торгах через инвестиционный брокерский сайт. Но вместо обещанных дивидендов женщина потеряла 2 миллиона 931 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело.

Другой великолучанке 20 января позвонил мнимый сотрудник банка и предложил свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на нее кредита. Горожанка поверила и решила взять в кредит 380 тысяч рублей с тем, чтобы затем перевести деньги на указанный «безопасный счет».

Сотрудники банка, куда она обратилась, внимательно изучили все за и против, после чего отказали ей в предоставлении кредита, оградив заявительницу от серьезных финансовых потерь.

В аналогичной ситуации оказалась и другая жительница Великих Лук. И ее банк уберег от мошенников, которые рассчитывали, что эта великолучанка направит на «безопасный счет» 400 тысяч рублей.

46-летнюю псковичку нечистым на руку лицам под видом банковских служащих удалось ввести в заблуждение и завладеть деньгами в сумме 300 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.