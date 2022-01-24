Пскович пожаловался главе города на отсутствие уборки возле моста Александра Невского

12:17, 24 января 2022, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская провела очередной прием граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», большинство озвученных вопросов касались благоустройства и ремонта дворовых территорий, своевременной уборки городских дворов и улиц.

Так, пскович пожаловался на отсутствие уборки возле моста Александра Невского. «Немало мусора скапливается и под самим мостом. Просьба навести санитарный порядок на указанной территории и установить мусорные урны», - обратился он к Елене Полонской.

Напомним, глава Пскова регулярно проводит прием граждан. К ней можно обратиться как в дистанционной форме, так и прийти лично на прием.

Вопрос можно озвучить по телефону: 8(8112) 66-08-06 или в соцсетях https://vk.com/id152411591 и elena_polonskay_pskov. Также можно написать на электронную почту: doc1@duma.pskov.ru или направить обращение в письменной форме в Псковскую городскую Думу, улица Некрасова, дом 14.