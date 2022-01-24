Редкую книгу Пушкина пытались вывезти из Крыма на Украину

12:32, 24 января 2022, ПАИ

Изданную в 1894 году редкую книгу Александра Пушкина, представляющую историческую ценность, пытались незаконно вывезти на Украину через Крымскую таможню, сообщает РЕН ТВ.

Как отметили в таможне, мужчина вез книгу в багажнике и во время задержания утверждал, что не знал о ценности книги. Само же издание содержит в себе биографический очерк поэта, баллады, сказки и стихи, а также 500 писем. Сборник иллюстрирован портретами Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, имеется также сцена дуэли русского классика.

«В настоящее время книга направлена на таможенную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», – сообщили в таможне.