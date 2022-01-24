Трёх нарушителей ПДД выявили в ходе рейда в Печорах

12:18, 24 января 2022, ПАИ

Трех нарушителей правил дорожного движения выявили сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в ходе рейда, сообщает районная газета «Печорская правда».

24 января в Печорах около Печорской средней школы № 3 прошла массовая проверка водителей транспортных средств.

За час сотрудники ведомства проверили двадцать пять автомобилей, было выявлено три нарушителя. Один из водителей управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке. Второй ездил по городу без полиса ОСАГО. Третий не уступил дорогу пешеходам. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ.

Госавтоинспекция на регулярной основе проводит мероприятия, направленные на просвещение населения в сфере правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД устраивают профилактические акции и рейды, ведут работы по разъяснению ПДД, также водителям и пешеходам раздают световозвращающие элементы, фликеры.