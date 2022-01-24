Фотограф-петербуржец, который провел 10 лет в Южной Корее, посетит Псков

12:47, 24 января 2022, ПАИ

Петербургский фотограф Ярослав Скачков 26 января посетит Псков и выступит в проекте «Ветка» с рассказом о жизни в Южной Корее в одном из буддийских монастырей. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила «Vetka_pskov».

Скачков в 2010 году отправился в Южную Корею к дзен-буддистам и провел там десять лет. Фотограф расскажет о Южной Корее, о повседневной жизни в монастыре и буддийском пути как универсальном творческом режиме свободы.

Встреча состоится 26 января в 19:00 в Новом зале Псковского театра.



