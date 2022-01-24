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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Пскове в 2021 году

В Пскове за 2021 год на дорогах погибли четыре человека. Об этом во время эфира на одной из псковских радиостанций рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, общее снижение состояния аварийности на территории города отмечается на 15,6% и снижение количества погибших в ДТП.

«На 16% ниже общее количество травмированных в ДТП за год по сравнению с 2020 годом», - добавил спикер.

Также он рассказал, что основная задача, которая поставлена федеральной программой нацпроекта БКД в прошлом году, была выполнена.

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