В новогодние праздники в Пскове не было ДТП с пострадавшими

12:55, 24 января 2022, ПАИ

За первые десять дней 2022 года в Пскове не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.

«Наряды ДПС только за новогоднюю ночь с 31-го на 1-е в Пскове задержали шестерых водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», - уточнил Владимир Папорт. По итогам первых десяти дней января выявлено 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них один водитель задержан повторно.