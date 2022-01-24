Рекордное число новых случаев COVID-19 зафиксировали в России

12:57, 24 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 января в стране зафиксировано 655 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел 21 714 человек.

Всего по состоянию на 24 января в России выявлено 11 173 300 случаев заболевания коронавирусом, 10 045 336 человек выздоровело, 326 767 – умерло.