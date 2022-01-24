За год в Пскове выявили один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД

13:10, 24 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Пскове выявлен один факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на одной из псковских радиостанций.

Материал был направлен на рассмотрение в суд. Владимир Папорт отметил, что все действия сотрудников Госавтоинспекции записываются на видеорегистратор, находящийся в служебной машине. Во избежание нарушений в каждом автомобиле закреплены памятки, которые предупреждают об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.