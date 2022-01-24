Видеорегистраторы псковских водителей помогают расследовать ДТП

13:24, 24 января 2022, ПАИ

Видеорегистраторы псковских водителей помогают расследовать ДТП, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из радиостанций.

Папорт призвал участников дорожного движения активно пользоваться видеорегистраторами. «Безусловно, это (наличие видеорегистраторов у водителей) очень помогает нам в работе, особенно помогает при рассмотрении материалов при ДТП. Потому что мы объективно видим ту картину, которая складывалась в момент совершения ДТП. Это очень облегчает принятие решения. Но, конечно, мы пользуемся не только записями видеорегистраторов, но и комплексами, и камерами общего наблюдения, расположенными на территории Пскова», - уточнил Владимир Папорт.