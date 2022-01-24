Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове снизилось количество водителей, пойманных за повторное вождение в нетрезвом виде

Количество водителей, пойманных на повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в 2021 году снизилось, сообщил на одной из псковских радиостанций начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«Незначительное, но всё-таки снижение имеется», – отметил руководитель ведомства.

Владимир Папорт подчеркнул, что в России не только ужесточилась ответственность по статье 264.1 УК РФ, но и была дополнительно введена ещё часть 2. Она предусматривает ответственность в отношении лиц, которые повторно сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Спикер напомнил, что в 2022 году вступила в силу статья 264.2 УК РФ. В этой статье предусматривается ответственность за повторное нарушение ПДД, предусмотренное частями 4 и 5 статьи 12.9 КоАП РФ либо частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Речь идёт о наказании за превышение скорости свыше 60 км в час и выезд на полосу встречного движения.  

Владимир Папорт отметил, что в 2021 года были лица, которые за нарушение статьи 264.2 УК РФ получили реальные сроки и отбывали наказание в колониях. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
24 января 2022

10 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

24 января 2022

Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться
24 января 2022

Что можно и что нельзя делать 22.02.2022
24 января 2022

Введение локдауна в России не обсуждается – Песков
24 января 2022

Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

24 января 2022

Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику
24 января 2022

Прививать детей от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...