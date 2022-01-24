В Пскове снизилось количество водителей, пойманных за повторное вождение в нетрезвом виде

13:26, 24 января 2022, ПАИ

Количество водителей, пойманных на повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в 2021 году снизилось, сообщил на одной из псковских радиостанций начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«Незначительное, но всё-таки снижение имеется», – отметил руководитель ведомства.

Владимир Папорт подчеркнул, что в России не только ужесточилась ответственность по статье 264.1 УК РФ, но и была дополнительно введена ещё часть 2. Она предусматривает ответственность в отношении лиц, которые повторно сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Спикер напомнил, что в 2022 году вступила в силу статья 264.2 УК РФ. В этой статье предусматривается ответственность за повторное нарушение ПДД, предусмотренное частями 4 и 5 статьи 12.9 КоАП РФ либо частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Речь идёт о наказании за превышение скорости свыше 60 км в час и выезд на полосу встречного движения.

Владимир Папорт отметил, что в 2021 года были лица, которые за нарушение статьи 264.2 УК РФ получили реальные сроки и отбывали наказание в колониях.