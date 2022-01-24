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Псковичей приглашают принять участие в заочном песенно-поэтическом конкурсе «А я живу в России!»

Идет прием заявок на Всероссийский заочный песенно-поэтический конкурс «А я живу в России!». Состязание проводится в рамках XXX Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 2022» имени И. Д. Кобзона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Названием и темой конкурса стала строка из песни певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) «А я живу в России!». Над ней в этом году и предлагается порассуждать исполнителям, авторам слов и музыки.

Конкурс в этом году посвящен культурному наследию народов России. Особое внимание при оценке конкурсных произведений жюри фестиваля будет уделять творческим работам, популяризирующим народное искусство и культурные традиции народов и этнических общностей нашей страны.

Участниками конкурса могут стать любители и профессионалы вокального и поэтического искусства, творческие коллективы и отдельные исполнители, проживающие в Российской Федерации, а также жители стран ближнего и дальнего зарубежья.

В конкурсе пять основных номинаций – «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив» и две специальные – «Видеоклип» и  «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап –  сбор заявок (проводится с 15 декабря 2021 по 30 апреля 2022 года).

2 этап – выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса (проводится с 1 мая 2022 по 31 мая 2022 года). Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/grinlandia_fest.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте.

Организатором выступает некоммерческий Фонд поддержки патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патриотическое движение «Гринландия».

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