110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове
110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове, сообщил в эфире одной из радиостанций начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
«Примерно цифра остается той же самой, 110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове. Из года в год цифра варьируется плюс-минус 5 тысяч автомашин», - уточнил Папорт.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
24 января 2022
Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться