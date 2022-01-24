110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове

14:18, 24 января 2022, ПАИ

110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове, сообщил в эфире одной из радиостанций начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«Примерно цифра остается той же самой, 110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове. Из года в год цифра варьируется плюс-минус 5 тысяч автомашин», - уточнил Папорт.