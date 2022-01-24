Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику

15:13, 24 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех рассказала Псковскому агентству информации, что делать, если псковичам не дозвониться в детскую поликлинику.

Эльвира Мелех отметила, что на данный момент в филиалы детской городской поликлиники поступает очень много вызовов, и посоветовала звонить по любому телефону, указанному на сайте.

«Если не дозвониться в кабинет вызова, можно позвонить куда угодно: начмеду, в приёмную, заведующей, старшим медсёстрам», – рассказала она и отметила, что вызов после этого передадут в диспетчерскую.

По словам руководителя медучреждения, сегодня в четырёх филиалах поликлиники ожидается в сумме более тысячи вызовов.