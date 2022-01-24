Опочецкий суд вынес приговор похитителю денег, водки и телефона

14:42, 24 января 2022, ПАИ

Опочецкий районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении двух краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В конце августа 2021 года мужчина сорвал ломом навесной замок в сарае в посёлке Приозерный Опочецкого района и похитил оттуда принадлежащие женщине 8 400 рублей и бутылку водки «Пять озер». Затем злоумышленник скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.

6 октября 2021 года он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом на улице Ветеранов в Опочке, откуда тайно похитил мобильный телефон «Honor 8А». Потерпевшей был причинен ущерб на сумму более 4 500 рублей.

Обвиняемый с предъявленным обвинением согласился полностью и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.