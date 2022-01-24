Великолукские лучницы завоевали призовые места в Кубке России в Орле

14:44, 24 января 2022, ПАИ

Великолукские лучницы, воспитанники ГАУ ПО «Спортивная школа Олимп», завоевали призовые места в Кубке России по стрельбе из лука в Орле, сообщает газета «Великолукская правда Новости» со ссылкой на Центр спортивной подготовки Псковской области.

В командных соревнованиях среди женщин одержали победу заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова, мастер спорта международного класса Кира Андреева, мастер спорта России Ника Снеткова. В личном зачете Савенкова стала бронзовым призером.

Как сообщает корреспондент газеты, лучницы готовятся к первенству и чемпионату России по стрельбе из лука, которые пройдут в ближайшие дни в Орле.