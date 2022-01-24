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Видео: более 100 человек приняли участие в чемпионате Пскова по спортивному ориентированию

Более 100 человек приняли участие в чемпионате Пскова по спортивному ориентированию в Корытовском лесопарке. Об этом сообщил председатель городской федерации спортивного ориентирования Дмитрий Никитин.

Дистанция – маркировка без прокола в спортивной карте, с использованием истинных и ложных КП (контрольных пунктов), с отметкой индивидуальным чипом на истинном КП.

Спортсмены должны были отметиться на всех истинных КП, не отмечаясь на ложных. Штраф в размере одной минуты начислялся спортсмену за отметку на каждом ложном КП и каждую лишнюю отметку.

В своих возрастных группах среди мужчин победу одержали: Виктор Никитин (М10), Андрей Горбатенков (М12), Даниил Аврааменко (М14), Иван Тихомиров (М16), Владлен Сооц (М18), Николай Трофимов (М45), Григорий Левин (М60).

Среди женщин лучшими стали: Милана Коробкина (Ж10), Полина Акулова (Ж12), Виктория Иванова (Ж14), Альбина Бураева (Ж16), Валерия Федорова (Ж18), Анастасия Тимофеева (Ж21), Наталья Большакова (Ж40), Наталья Ушакова (Ж60), Алла Никитина (VIP).

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