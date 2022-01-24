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Общество

Псковская область вошла в список регионов-лидеров по поддержке цифровизации МСП

Псковская область, по оценке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, вошла в число регионов, наиболее активно реализующих меру поддержки, направленную на цифровизацию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Механизм помощи бизнесу, предполагающий возмещение затрат по использованию российского программного обеспечения (ПО), реализуется в рамках программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика».

По итогам прошлого года в рамках поддержки цифровизации представителями МСП Псковской области приобретено более 900 лицензий на облачное программное обеспечение.

В рамках данной меры поддержки отечественное ПО предприниматели смогут приобрести со скидкой 50%. Такая возможность доступна для любого субъекта МСП, зарегистрированного на территории России. Перечень программного обеспечения, которое доступно малому и среднему бизнесу по льготной стоимости, представлен на официальном сайте Российского фонда развития информационных технологий.

Использовать российское ПО можно в самых разных направлениях: управление производством, продажами и закупками, оптимизация складской и транспортной логистики, организация управленческого учета и анализа на предприятии, налаживание электронного документооборота, а также автоматизация обработки обращений клиентов.

Мера поддержки по цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. В настоящее время отобрано более 100 программных продуктов от 29 правообладателей. В целом представителями малого и среднего бизнеса приобретено более 118 тысяч лицензий. Совокупный объем поддержки до 2024 года составит порядка 7 млрд рублей.

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