Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

15:23, 24 января 2022, ПАИ

Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлено местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из детского сада в центре города. Соответствующее сообщение поступило от администрации детского сада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



По имеющейся информации, дошкольники покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости к своему другу на улицу Труда. Именно там по ориентировке из дежурной части они и были своевременно обнаружены сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.



Полицейские привезли детей в отдел полиции, куда уже приехали и их родители.

«В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится работа с администрацией детского сада, полиция города Пскова планирует принять соответствующие меры реагирования для недопущения подобных случаев впредь», - сообщил начальник отделения информации и общественных связей майор внутренней службы Алексей Баранов.