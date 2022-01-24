10 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

15:45, 24 января 2022, ПАИ

С 17 по 23 января сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области изъято 10 единиц оружия, проведено 130 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, составлено 19 административных протокола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.