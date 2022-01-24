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Общество

Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

1 547 985 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 250,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано более 620 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 11 173 300 случаев заболевания коронавирусом, 10 045 336 человек выздоровело, 326 767 – умерло.

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