Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 547 985 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 250,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано более 620 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 11 173 300 случаев заболевания коронавирусом, 10 045 336 человек выздоровело, 326 767 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
24 января 2022
Более 6 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную медпомощь в 2021 году
24 января 2022
Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться