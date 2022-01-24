Почти 25 тысяч студентов обучались в Псковской области в 2020/2021 учебном году

16:11, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области в 2020/2021 учебном году в организациях высшего и среднего профессионального образования обучалось почти 25 тысяч студентов. Данные подготовил Псковстат в преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в 2020/2021 учебном году высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 11,4 тысячи студентов, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем периоде. Из общего числа студентов 98% обучалось в государственных вузах (в 2019/2020 учебном году – 96,7%).

2,1 тысячи человек выпустились из организаций высшего образования Псковской области бакалаврами, специалистами и магистрами. Из них 800 обучались по очной форме обучения за счет бюджетных средств.

Численность студентов в организациях среднего профессионального образования Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, в 2020/2021 году учебном году составила 13,4 тысячи человек, что больше на 8,5%, чем в предыдущем.