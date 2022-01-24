Более 6 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную медпомощь в 2021 году

16:46, 24 января 2022, ПАИ

Почти 7 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную помощь на базе медучреждений региона в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Помощь в федеральных клиниках и медицинских учреждениях была оказана порядка 6 700 жителям Псковской области, среди которых 745 детей. На сегодняшний день высокотехнологичные операции проводят на базе областной клинической больницы, Псковской городской больницы, онкодиспансера, детской областной клинической больницы и Псковского перинатального центра.

В медучреждениях на базе федеральных центров жителям региона было сделали 986 операций по профилю «травматология». Еще 781 операция была сделана в сфере сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, 647 жителей области получили помощь по направлению «онкология», 279 псковичей получили помощь нейрохирургов. Услугами офтальмологов воспользовались 267 человек, 209 жителям региона понадобилась помощь педиатров, еще 208 получили помощь по профилю «акушерство и гинекология», 97 человек получили помощь по направлению «ревматология», 70 – урология и 49 – эндокринология.

Чаще всего в прошлом году псковичам требовалась помощь в приобретении и установке протезов на суставы, с аорто-коронарным шунтированием, стентированием коронарных артерий, коррекцией заболеваний магистральных артерий и врожденных пороков сердца, протезированием клапанов сердца, а также коррекцией нарушений ритма сердца.

В пресс-службе администрации отметили, что благодаря планомерной и целенаправленной работе региональных властей и при поддержке президента и правительства РФ, в Псковской области растет доступность высокотехнологичной медицинской помощи. «В листе ожидания на 2022 год на сегодняшний день всего 800 человек – это совсем немного, это те, кто подал заявки в конце года. Раньше было порядка 2 тысяч человек и больше», — отметили в комитете по здравоохранению региона.