Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 6 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную медпомощь в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации региона

Почти 7 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную помощь на базе медучреждений региона в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Помощь в федеральных клиниках и медицинских учреждениях была оказана порядка 6 700 жителям Псковской области, среди которых 745 детей. На сегодняшний день высокотехнологичные операции проводят на базе областной клинической больницы, Псковской городской больницы, онкодиспансера, детской областной клинической больницы и Псковского перинатального центра.

В медучреждениях на базе федеральных центров жителям региона было сделали 986 операций по профилю «травматология». Еще 781 операция была сделана в сфере сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, 647 жителей области получили помощь по направлению «онкология», 279 псковичей получили помощь нейрохирургов. Услугами офтальмологов воспользовались 267 человек, 209 жителям региона понадобилась помощь педиатров, еще 208 получили помощь по профилю «акушерство и гинекология», 97 человек получили помощь по направлению «ревматология», 70 – урология и 49 – эндокринология.

Чаще всего в прошлом году псковичам требовалась помощь в приобретении и установке протезов на суставы, с аорто-коронарным шунтированием, стентированием коронарных артерий, коррекцией заболеваний магистральных артерий и врожденных пороков сердца, протезированием клапанов сердца, а также коррекцией нарушений ритма сердца. 

В пресс-службе администрации отметили, что благодаря планомерной и целенаправленной работе региональных властей и при поддержке президента и правительства РФ, в Псковской области растет доступность высокотехнологичной медицинской помощи.  «В листе ожидания на 2022 год на сегодняшний день всего 800 человек – это совсем немного, это те, кто подал заявки в конце года. Раньше было порядка 2 тысяч человек и больше», — отметили в комитете по здравоохранению региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

В «Азбуке эстампа» уже проходят обучение 20 псковичей. Подано ещё 40 заявок
24 января 2022

В колледже ПсковГУ прошёл урок памяти о Великой Отечественной войне
24 января 2022

Реставрация фасадов и кровли Бельско-Устьевского храма завершилась в Порховском районе
24 января 2022

Сыровар Дмитрий Ершов: После «Народного признания» о нас многие узнали
24 января 2022

Алексей Овсянников: «Народное признание» уже стало настоящим псковским «Оскаром»
24 января 2022

39 учителей и 15 воспитателей Псковской области болеют коронавирусом
24 января 2022

20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19
24 января 2022

142 школьных класса в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...