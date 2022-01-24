Сеть госпабликов активно развивают в Псковской области

16:50, 24 января 2022, ПАИ

В Псковской области расширяют присутствие госучреждений в социальных сетях. Страницы региональных и муниципальных органов власти, департаментов, больниц, поликлиник, детских садов, школ упрощают получение социально важной информации.

Выстраивать диалог граждан с государством помогает АНО «Диалог» и Центры управления регионом. По поручению Минцифры специалисты АНО «Диалог» проводят обучения для администраторов, которые ведут паблики и помогают с оформлением и продвижением страниц, а также с работой с обращениями граждан.

57% пабликов представлены в соцсети «ВКонтакте», 20% - в «Одноклассниках». В зарубежных соцсетях госпабликов меньше.

Руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева рассказала, что для псковских чиновников проводят обучающие мероприятия по работе в социальных сетях.

«Мы помогаем сделать официальные аккаунты полезными, интересными и привлекательными для пользователей. Создаем комфортные и удобные площадки для диалога. Кроме того, мы регулярно проводим опросы жителей. На основе полученных данных готовим обучающие мероприятия и даём рекомендации по ведению соцсетей для органов власти», - отметила Анастасия Григорьева.

В работе с обращениями граждан пабликам помогают системы обратной связи (среди них «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент»). За 2021 год они обработали более 10 млн обращений: в декабре прошлого года эти цифры привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среднее время первичного ответа на обращение составляет всего 4 часа 31 минуту.

За год работы ЦУР обработал больше 58 тысяч таких обращений. В основном, темы касались дорог, соцзащиты, коронавируса, ЖКХ и благоустройства.