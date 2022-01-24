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Общество

В России уже 70% взрослого населения сделали прививку от коронавируса

В России уже 70% взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения он отметил, что Москва поддерживает задачи, обозначенные в «стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года»: от коронавируса необходимо привить 70 процентов населения земного шара.

«В России охват уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — подчеркнул он.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

21 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошел 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.

Среди регионов лидируют Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%). Приближаются к отметке в 80% Мурманская область (79,1%), Липецкая область (78,6%), Республика Тыва (78,3%), Пензенская (77,8%), Орловская (76,5%), Калининградская (75,5%) и Московская (75,8%) области.

По словам Голиковой, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока власти оставляют планку в 80%.
 

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