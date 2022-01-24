Каким автомобилям не нужно проходить обязательный техосмотр в России

16:54, 24 января 2022, ПАИ

Процедуру обязательного техосмотра не нужно проходить автомобилям, которые принадлежат физическим лицам, об этом заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Согласно новому закону об отмене обязательного техосмотра, исключения из этого правила составляют те случаи, когда в конструкцию транспортного средства были внесены изменения, а также замены основного компонента транспортного средства. После таких процедур автомобилистам необходимо оформить диагностическую карту.

Кузин уточнил, что карта требуется и в том случае, если собственник владеет автомобилем, изготовленным более четырех лет назад.