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Спортсмены из Куньи и Острова победили в областном турнире по мини-футболу

Состоялись финальные областные соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. Об этом сообщили в региональной федерации футбола.

Первое место среди девушек завоевала команда Куньинской средней школы. На втором месте - средняя школа №2 из Дедовичей. Бронза у команды Центра образования ППК (Псков). Лучшим игроком турнира стала  Анастасия Голубева (Куньинская СОШ). Лучшим голкипером признана Юлия Егорова (МБОУ Дедовичская СШ №2).

Среди юношей победу в турнире по мини-футболу одержала команда средней школы №1 города Острова. На втором месте - Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина. На третьем - Дедовичская средняя школа №2. Лучший игрок соревнований - Алексей Попов (МБОУ «СШ №1» Остров). Лучший вратарь - Руслан Дуброва (Дедовичская СШ №2).

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