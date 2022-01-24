Молодёжный центр в Пскове проводит благотворительную акцию по сбору макулатуры

17:10, 24 января 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих принять участие в благотворительной акции по сбору макулатуры, все средства от сдачи которой направят детям из центра реабилитации «Добрея». Акция продлится до 18 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо организовать точку сбора макулатуры у себя в учреждении – это может быть как учебное заведение (школа, университет и пр.), так и любая другая организация государственного или частного характера. Для транспортировки собранной бумаги обращаться к координатору Валерии: https://vk.com/lerakomarova_12.

24 января волонтёры Молодёжного центра из точки сбора макулатуры в Кооперативном техникуме в Пскове вывезли более 500 килограммов бесхозной использованной бумаги. Организаторы особенно признательны волонтёру Молодёжного центра Юрию Иванову за помощь в доставке собранной макулатуры на точку переработки.