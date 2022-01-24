В колледже ПсковГУ прошёл урок памяти о Великой Отечественной войне

18:11, 24 января 2022, ПАИ

Студент исторического факультета, председатель СНО ПсковГУ Игорь Егоров провёл урок памяти для учащихся колледжа ПсковГУ. Встреча прошла сегодня в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Об этом сообщила пресс-служба ПсковГУ.

Студенты колледжа смогли глубже погрузиться в историю геноцида мирного населения оккупированных территорий РСФСР в годы войны, раскрытую на основе материалов образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока давности».

Напомним, что Псковская область в числе первых вошла в федеральный проект «Без срока давности», провела большую работу для его реализации и сегодня по праву является одним из лидеров проекта. В 2020 году ПсковГУ получил государственное задание от Министерства науки и высшего образования РФ на разработку образовательного модуля для вузов с использованием материалов проекта «Без срока давности». Модуль разработан специалистами вуза и был представлен широкой общественности в рамках федерального форума «Уроки Нюрнберга».

Добавим, 27 января отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». С 17 января по 4 февраля в России проходит цикл мемориальных и образовательных мероприятий «Неделя памяти», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, 27 января, и освобождению узников нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим).