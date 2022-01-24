Улица Карла Маркса в Пскове с 15 февраля временно станет односторонней

18:56, 24 января 2022, ПАИ

С 15 февраля вводится одностороннее движение на всей улице Карла Маркса в Пскове. Решение принято администрацией Пскова совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время производства работ планируется пустить по улице Карла Маркса автобус № 11. Детали маршрута, а также вопрос организации дополнительной автобусной остановки прорабатываются.

Напомним, по контракту реконструкция Советского (Троицкого) моста должна завершиться до июля 2023 года. Однако движение по мостовому сооружению откроют уже к концу 2022 года.