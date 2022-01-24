Псковские археологи выступят на научной конференции в Великом Новгороде

20:46, 24 января 2022, ПАИ

Завтра, 25 января, в лектории Новгородского кремля откроется XXXVI научная конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология». Об этом сообщают «Новгородские ведомости».

В этом году в связи с антиковидными ограничениями конференция пройдёт в закрытом режиме, рассказали в Новгородском музее-заповеднике. В зал будут допускать только докладчиков. Остальные смогут принять участие в научном форуме в программе Zoom. Одновременно все выступления будут транслировать на площадке Новгородского музея-заповедника на платформе YouTube.

В конференции примут участие ведущие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Архангельска, Твери и Карелии. Псковские археологи поделятся с колегами результатами изысканий на родной земле.

По традиции конференция начнётся с представления результатов полевых исследований 2021 года на территориях, которые представляют учёные.

Обширная секция конференции посвящена исследованиям археологии и истории Новгорода и Пскова. Всего за три дня работы конференции, которая продлится до 27 января, будет представлено 55 докладов и сообщений.