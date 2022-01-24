В Великолукском районе в результате ссоры мужчина застрелил своего соседа

19:45, 24 января 2022, ПАИ

В одной из деревень Великолукского района мужчина застрелил своего соседа. Мужчине было 44 года. Погибший приехал чистить снег на дачу, к нему подошёл сосед. Мужчины что-то не поделили, начали ругаться. Соседи сообщают, что между ними часто возникали ссоры. Второй выстрелил первому в живот, пострадавший от выстрела скончался. Инцидент произошёл 22 января, в субботу, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Похороны пройдут завтра. Источники сообщают, что погибший мужчина работал на заводе «Велмаш».