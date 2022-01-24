Два класса в двух великолукских школах находятся на карантине из-за ОРВИ

21:08, 24 января 2022, ПАИ

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В Великих Луках на карантине из-за ОРВИ находятся два класса в двух школах. Это порядка пятидесяти человек. Кроме того, восемнадцать классов переведены на дистанционное обучение по причине выявления больных COVID-19, по этой же причине пять групп детских садов находятся в самоизоляции. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Instagram. «Специалисты управления образования администрации города держат эпидситуацию на контроле, проводят ежедневный мониторинг, а в учреждениях образования соблюдаются все санитарные меры. Берегите себя!» – написал Николай Козловский.