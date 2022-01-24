Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту

«Гордимся нашими спортсменами», – написал Михаил Ведерников.

Сборная Псковской области по брейкингу привезла 26 медалей с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников. 200 спортсменов из восьми регионов СЗФО встретились в Архангельске.

Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть отбавляй». Ребята завоевали 26 медалей – 5 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых! Стали лучшими в следующих категориях:

  • Алексей Мартынов – в номинации «Мальчики 7-9 лет 1х1»,
  • Мария Костина – в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1»,
  • Никита Костин – в номинации «Юноши 13-15 лет 1х1»,
  • Кристина Кочнева – в номинации «Женщины 19 лет и старше 1х1».

Первое место также заняла сборная команда – Иван Карпов (Псков), Bgirl Mirage (Калининград), Bboy Gizmo (Архангельск) – в номинации «Команды 3х3, 16-18 лет».

«Приятно видеть, как ребята из Псковской области стабильно занимают первые и призовые места по всей России и что о них говорят, их уже знают и уважают. Гордимся нашими спортсменами», – написал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

Псковский музей-заповедник объявил о санитарных днях в конце января
24 января 2022

26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту
24 января 2022

Два класса в двух великолукских школах находятся на карантине из-за ОРВИ
24 января 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как в Пскове будут прививать детей от COVID-19
24 января 2022

В «Азбуке эстампа» уже проходят обучение 20 псковичей. Подано ещё 40 заявок
24 января 2022

В колледже ПсковГУ прошёл урок памяти о Великой Отечественной войне
24 января 2022

Реставрация фасадов и кровли Бельско-Устьевского храма завершилась в Порховском районе
24 января 2022

Сыровар Дмитрий Ершов: После «Народного признания» о нас многие узнали

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...