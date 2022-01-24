26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту
Сборная Псковской области по брейкингу привезла 26 медалей с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников. 200 спортсменов из восьми регионов СЗФО встретились в Архангельске.
Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть отбавляй». Ребята завоевали 26 медалей – 5 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых! Стали лучшими в следующих категориях:
- Алексей Мартынов – в номинации «Мальчики 7-9 лет 1х1»,
- Мария Костина – в номинации «Девушки 13-15 лет 1х1»,
- Никита Костин – в номинации «Юноши 13-15 лет 1х1»,
- Кристина Кочнева – в номинации «Женщины 19 лет и старше 1х1».
Первое место также заняла сборная команда – Иван Карпов (Псков), Bgirl Mirage (Калининград), Bboy Gizmo (Архангельск) – в номинации «Команды 3х3, 16-18 лет».
«Приятно видеть, как ребята из Псковской области стабильно занимают первые и призовые места по всей России и что о них говорят, их уже знают и уважают. Гордимся нашими спортсменами», – написал Михаил Ведерников.
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26 медалей привезли молодые псковичи с чемпионата и первенства СЗФО по танцевальному спорту
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