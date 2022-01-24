Псковская женская команда «Бригантина» заняла второе место в первенстве по волейболу города Валдая
21-23 января в Валдае ( Новгородская область) прошло открытое первенство Валдайского городского поселения по волейболу среди юниорок. В соревнованиях приняло участие шесть команд – из Валдая, Великого Новгорода, Кондопоги (Республика Карелия), Боровичей, Колтушей (Ленинградская область), Пскова.
Команду Пскова представляли воспитанницы СШ «Бригантина». Команда «Бригантины» заняла второе место. Наталья Тарасова признана лучшим игроком турнира.
Состав команды: Шпакова Виктория, Петрова Виктория, Арсентьева Елизавета, Прокофьева Виктория, Тарасова Наталья, Гусева Валерия, Николаева Анастасия, Петушко Владислава, Михайлова Ксения, Дмитриева Дарья, Бармина Александра. Тренирует девушек Анжела Цветкова.
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Псковская женская команда «Бригантина» заняла второе место в первенстве по волейболу города Валдая
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