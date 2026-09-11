Уроженец Пскова занял восьмое место на этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа»

10:19, 11 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Павел Продченко, представляющий Санкт-Петербург, занял восьмое место на четвёртом этапе веломногодневки «Дружба народов Северного Кавказа» в рамках чемпионата страны по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На этом этапе с горным финишем на высоте 2 144 метра, на перевале Гумбаши, Продченко проиграл лидеру 3 минуты 25 секунд. В общей классификации он отыграл пять позиций, поднявшись на 19-е место.

Следующий этап стартует сегодня, 11 сентября, в Нальчике.