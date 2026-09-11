Финальный этап чемпионата Псковской области по футболу стартует 25 сентября

11:03, 11 сентября 2026, ПАИ

«Финал четырёх» чемпионата Псковской области по футболу пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 25 и 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

«Финал четырёх» в этом году впервые пройдёт по системе плей-офф. 25 сентября в полуфинале «Луки-Энергия – 2» сыграет с «Псков Юнайтед» в 17:00, а далее стартует вторая игра 1/2 финала между «Псковом» и «Опочкой».

26 сентября в 11:00 начнётся встреча за «Серебряный Кубок» между «Синими Стрелами» и новоржевской «Фортуной». В тот же день в 13:00 состоится игра за третье место, а в 15:00 – финал.