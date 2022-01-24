Псковский музей-заповедник объявил о санитарных днях в конце января
Псковский музей-заповедник объявил о санитарных днях в конце января.
25 января (вторник) – санитарный день в главном здании Псковского музея, в Спасо-Преображенском соборе и Приказной палате.
26 января (среда) – санитарный день во Дворе Постникова и Плоской башне.
27 января (четверг) – санитарный день в Варлаамовском углу.
Планируйте посещение музея-заповедника с учётом полученной информации!
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