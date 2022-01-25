В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре доступна для поклонения десница великомученицы Татианы

23:14, 24 января 2022, ПАИ

Десница святой мученицы Татианы доступна для поклонения в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом напомнил паблик Снетогорского монастыря. Святыня находится в храме Архистратига Божия Михаила, с правой стороны от царских врат.



30 января 1977 года, в воскресный день, в Псково-Печерскую обитель прибыла святыня – десница святой мученицы Татианы. Её передал о. Иоанну (Крестьянкину) его двоюродный брат – иеромонах Владимир (Москвитин), родной брат архимандрита Афанасия (Москвитина), у которого эти мощи хранились ранее. Ему святыню передали благочестивые супруги из именитого рода, его духовные чада. Они же в своё время выкупили святые мощи за золотую валюту при разорении Царскосельского государева дворца, где они хранились.

Долог был путь десницы св. мученицы Татианы до Псково-Печерского монастыря.

В 1625 году её привезли в Москву из афонского монастыря Ватопед. Хранилась эта святыня в Кремле. В 1691 году она была передана в Новоиерусалимский монастырь усердием, старанием царевны Татьяны Михайловны, дочери Михаила Феодоровича Романова.

Практика дробления святых мощей в православной церкви существует не только как обычай, но и как канонический чин. Уже к 1876 году в Новоиерусалимском монастыре было два ковчега с мощами десницы святой Татианы, имевших различный вид, один из которых – более новый – потом находился в Александровском дворце в Царском Селе.

29 мая 1897 года у Николая II родилась дочь, которую в крещении нарекли Татианой. В честь этого события государю императору из Новоиерусалимского монастыря был передан один из ковчегов с мощами св. мученицы Татианы. Именно он хранился в Александровском дворце и потом неисповедимыми путями попал в Псково-Печерский монастырь.

Десни́ца (от ст.-слав. деснъ – «правый») – правая рука.