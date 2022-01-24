В Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб»

23:56, 24 января 2022, ПАИ

Китайская стриминговая платформа Tencent Video показала фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», при этом финал картины совершенно изменили. Об этом рассказал телеканал «360°».

В оригинальной версии Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает своё альтер эго Тайлера Дердена (Брэд Питт) и вместе с Марлой Сингер (Хелена Бонэм Картер) смотрит на взрывающиеся по плану Тайлера небоскрёбы.

В китайской версии взрывающиеся небоскрёбы удалены из картины. Зато есть сообщение, что полиция воспользовалась подсказкой Тайлера и обезвредила бомбы, а главного героя отправили в сумасшедший дом, откуда он благополучно вышел в 2012 году.

Причину изменения концовки фильма в Tencent Video объяснять не стали. Источник заверил, что перемонтированная версия прислана правообладателями и одобрена правительством Китая. После этого стриминговые сервисы получили возможность показывать фильм.