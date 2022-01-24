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Культура

В Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб»

Кадр из фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

Китайская стриминговая платформа Tencent Video показала фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», при этом финал картины совершенно изменили. Об этом рассказал телеканал «360°».

В оригинальной версии Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает своё альтер эго Тайлера Дердена (Брэд Питт) и вместе с Марлой Сингер (Хелена Бонэм Картер) смотрит на взрывающиеся по плану Тайлера небоскрёбы.

В китайской версии взрывающиеся небоскрёбы удалены из картины. Зато есть сообщение, что полиция воспользовалась подсказкой Тайлера и обезвредила бомбы, а главного героя отправили в сумасшедший дом, откуда он благополучно вышел в 2012 году.

Причину изменения концовки фильма в Tencent Video объяснять не стали. Источник заверил, что перемонтированная версия прислана правообладателями и одобрена правительством Китая. После этого стриминговые сервисы получили возможность показывать фильм.

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